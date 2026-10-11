Медведев — о заявлении Трампа по Зеленскому: только наши парни приближают победу

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа в адрес Украины и Владимира Зеленского, призвал не сильно радоваться резким заявлениям американского лидера и помнить, что лишь российские войска по-настоящему приближают победу России в украинском конфликте.