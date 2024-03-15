Спектакль “Маленькая ведьма” в ЦДК 🗓 30 марта, 12:00 📍 Горького, 85 📍 600₽ Это веселая приключенческая история о справедливой маленькой Ведьмочке.
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Спектакль “Маленькая ведьма” в ЦДК 🗓 30 марта, 12:00 📍 Горького, 85 📍 600₽ Это веселая приключенческая история о справедливой маленькой Ведьмочке.