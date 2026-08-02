Золото может возобновить рост во второй половине 2026 года - UBS

Золото может вернуться к росту во второй половине 2026 года, если Федеральная резервная система откажется от дальнейшего повышения процентных ставок, инвестиционный спрос восстановится, а центральные банки продолжат активно пополнять свои золотые резервы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии