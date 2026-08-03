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Аргументы недели

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За прошедшие выходные на дорогах Ленобласти произошло больше 250 ДТП

За прошедшие выходные на дорогах Ленобласти произошло больше 250 ДТП

С 31 июля по 2 августа на территории Ленинградской области правоохранители зафиксировали 253 дорожно-транспортных происшествий.

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