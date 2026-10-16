The NFL will remove Green Bay Packers running back Josh Jacobs from the commissioner exempt list on Monday, the league announced Friday.
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