Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сорок дней, которые не сломили Россию

Сорок дней, которые не сломили Россию

Сегодня заканчивается срок анонсированной Зеленским 25 июня «40-дневной операции воздействия на государство-агрессора с целью принуждения к прекращению войны».

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Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
Мы РУССКИЕ и нас не сломить какому- то Зеле. Придурок и наркоман скоро получит по заслугам.
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1 м.
Александр Дмитиевич Почекунин
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1 м.
Надежда
Помнится, зелька еще когда-то  обещал в Ялте рапанов похомячить!))😂
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1 м.