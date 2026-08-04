Сегодня заканчивается срок анонсированной Зеленским 25 июня «40-дневной операции воздействия на государство-агрессора с целью принуждения к прекращению войны».
Сорок дней, которые не сломили Россию
Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
Мы РУССКИЕ и нас не сломить какому- то Зеле. Придурок и наркоман скоро получит по заслугам.
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1 м.
Александр Дмитиевич Почекунин
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1 м.
Надежда
Помнится, зелька еще когда-то обещал в Ялте рапанов похомячить!))😂
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1 м.
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