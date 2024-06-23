Пять человек, в том числе 10-месячный ребенок, пострадали в аварии на дороге в Краснодарском крае

Пять человек, в том числе 10-месячный ребенок, пострадали в аварии на дороге в Краснодарском краеВ ДТП на встречке, которое случилось в Кореновске на Кубани, пострадали 5 человек, самому младшему только исполнилось 10 месяце.
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