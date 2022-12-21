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В Стэнфорде рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо "американец"

Ученые из Стэнфордского университета рекомендовали использовать термин «гражданин США» вместо слова «американец» на своих онлайн-ресурсах в целях политкорректности, так как последний, по мнению исследователей, «намекает» на превосходство США.

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