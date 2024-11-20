Иностранным туристам упростят въезд в ДФО: что изменится для макрорегиона?

Правительство России, включая профильные ведомства, а также Морская коллегия РФ должны упростить возможность въезда иностранных туристов в регионы российского Дальнего Востока — поручение отдал президент Владимир Путин.
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