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Экс-хавбек «Зенита» Маурисио ушел из «Родины». Он интересен российским клубам

Агент Маурисио сообщил об уходе хавбека из «Родины», выступающей в Первой лиге. 34-летний бразилец также известен по выступлениям за «Зенит», «Ахмат» и «Панатинаикос».

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