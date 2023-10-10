Роналду хочет получить новый контракт с «Аль-Насром» и сыграть на ЧМ-2026

Криштиану Роналду планирует выступать до 2027 года, в том числе, в цветах сборной. Форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет продлить контракт с нынешним клубом до 2027 года, сообщает обозреватель Али Аль-Харби с социальной сети.