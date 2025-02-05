«Газпром» в поисках новых возможностей: планируется торговля электроэнергией Ирэн Орлонская«Газпром» намерен начать продажу избыточной электроэнергии, которую генерируют его электростанции для собственных нужд.
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