Российский суд вынес приговор 11 фигурантам дела о Telegram-канале «Что делать»

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор 11 экстремистам из Telegram-канала «Что делать». Осужденные в Tik-Tok и Telegram проводили информационно-агитационную кампанию, направленную на возбуждение ненависти и вовлечение лиц в организацию массовых беспорядков для срыва выборов депутатов Госдумы в 2021 году.