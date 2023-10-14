На юге Астраханской области в дельте Волги столкнулись два лодки, один мужчина пострадал

Правда, его повреждение оказалось не опасным – сельчанин от медицинской помощи отказался. Вечером 13 октября в ОДС Главного управления МЧС по Астраханской области поступила информация из Володарского района: на реке Никанорычева (это южнее села Цветное) произошло столкновение двух плавательных средств.