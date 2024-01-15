Мишустин: за шесть лет в России построят свыше 600 самолетов

РИА Новости/Алексей Куденко В течение ближайших шести лет в России должно быть построено более 600 самолетов, заявил в понедельник, 15 января, в ходе совещания с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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