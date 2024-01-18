Собянин: В Москве сейчас реставрируется более 500 памятников архитектуры

В 2024 году начнется реставрация еще трех башен Донского монастыря Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал жителям столицы, что ансамбль Донского монастыря, Алексеевский женский монастырь и здание Центросоюза будут отреставрированы в 2024 году.