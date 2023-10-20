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Хамзат Чимаев — Камару Усман: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Хамзат Чимаев — Камару Усман: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 21 на 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 294, в соглавном событии которого встретятся Хамзат Чимаев, не знавший поражений в профессиональной карьере (12-0), и Камару Усман (20-3).

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