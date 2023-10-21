Циркуляционный насос для горячего водоснабжения — область применения, особенности, технология монтажа

В автономной системе горячего водоснабжения часто используется циркуляционный насос. Если источником тепла является котел, а значительная порция горячей воды накапливается в бойлере, то насос перекачивает постоянно воду от аккумулирующей емкости к теплообменнику и обратно.
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