В Кремле слова Зеленского назвали «более конструктивными»

Заявления Зеленского в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем относительно России более конструктивны, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает 2 декабря издание Life.
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