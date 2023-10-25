Страшный сон DeepState: ЦЕНТРАЛЬНАЯ психиатрическая больница- "Если вы не выступаете за Израиль, вы не человек": Заложница ХАМАС о 7 октября 2023 года: "К счастью, ничего подобного тому, что я слышу в СМИ, со мной не происходило!" Стеб уже публиковал рассказ Ясмин Порат, взятой в заложники ХАМАС в кибуце 7 октября 2023 года.
Домолчались: Израиль зверски убил семью члена Палаты представителей США
Комментарии
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Людмила Семенова
Евреи строят мир только для себя за счёт других, получив землю, выгнали хозяев, плюс в Сирии незаконно заняли Голанские высоты... просто удивительно, что после того, как их весь мир гонял по всему белу свету, они так ничего и не поняли.
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4 д.
Пульхерия Djem
За холокост весь мир почему-то чувствует себя виноватыми. Их убитыми 6 000000 , а советских людей 27000000, и плюют нам в лицо и обвиняют во всём подряд .А ведь настоящие фашисты нашего времени кто? Почему они отовсюду гонимы ? Так в чём сила,брат???
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4 д.
Галина Светлая
Сволочи жиды, вас проклял весь МИР, кроме тех, чьей подстилкой вы иуды являетесь..Нет вам прощения, сволочи.
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3 д.
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