Домолчались: Израиль зверски убил семью члена Палаты представителей США

Людмила Семенова Евреи строят мир только для себя за счёт других, получив землю, выгнали хозяев, плюс в Сирии незаконно заняли Голанские высоты... просто удивительно, что после того, как их весь мир гонял по всему белу свету, они так ничего и не поняли.

Пульхерия Djem За холокост весь мир почему-то чувствует себя виноватыми. Их убитыми 6 000000 , а советских людей 27000000, и плюют нам в лицо и обвиняют во всём подряд .А ведь настоящие фашисты нашего времени кто? Почему они отовсюду гонимы ? Так в чём сила,брат???