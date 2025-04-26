⚡️ Телебашня в Симферополе отметит День работника «скорой» яркой подсветкой 28 апреля на медиафасаде телебашни появится бегущая строка с поздравлением, также там покажут изображение автомобиля «скорой».
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⚡️ Телебашня в Симферополе отметит День работника «скорой» яркой подсветкой 28 апреля на медиафасаде телебашни появится бегущая строка с поздравлением, также там покажут изображение автомобиля «скорой».