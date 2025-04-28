Здоровье глаз молодых людей оказалось под угрозой

Исследователи впервые показали, что симптомы сухости глаз наблюдаются у подавляющего большинства молодых людей — 90 процентов участников исследования в возрасте от 18 до 25 лет имели хотя бы один признак заболевания.
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