Путин второй раз за два дня заставил Запад серьезно понервничать

Второй раз за два дня президент Владимир Путин послал сигнал Западу. Накануне он охладил пыл самых агрессивно настроенных к России политиков новостью о том, что РФ обновила свою ядерную доктрину, и не нужно вынуждать Москву нажать пресловутую красную кнопку.