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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путин второй раз за два дня заставил Запад серьезно понервничать

Второй раз за два дня президент Владимир Путин послал сигнал Западу. Накануне он охладил пыл самых агрессивно настроенных к России политиков новостью о том, что РФ обновила свою ядерную доктрину, и не нужно вынуждать Москву нажать пресловутую красную кнопку.

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