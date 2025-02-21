Калачинских чиновников заставили вернуть внедорожник VolkswagenTiguan, фактически купленный для главы района Фридриха Мецлера.
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Калачинских чиновников заставили вернуть внедорожник VolkswagenTiguan, фактически купленный для главы района Фридриха Мецлера.