Эксперт Свиридова посоветовала после 50 лет есть больше белка и пить меньше кофе

Нутрициолог Елена Свиридова: людям после 50 лет следует пересмотреть и скорректировать свой рацион. По мнению нутрициолога Свиридовой, после 50 лет в рационе людей становится особенно важным присутствие белковой пищи.
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