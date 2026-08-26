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Медицина 2.0

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Эксперт Свиридова посоветовала после 50 лет есть больше белка и пить меньше кофе

Эксперт Свиридова посоветовала после 50 лет есть больше белка и пить меньше кофе

Нутрициолог Елена Свиридова: людям после 50 лет следует пересмотреть и скорректировать свой рацион. По мнению нутрициолога Свиридовой, после 50 лет в рационе людей становится особенно важным присутствие белковой пищи.

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