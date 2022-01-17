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Безнадежно устарело: в челнинском Ледовом дворце не работали противопожарные системы

Безнадежно устарело: в челнинском Ледовом дворце не работали противопожарные системы

Магдеев отметил, что деньги потратят на системы пожаротушения и дымоудаления. Несмотря на то, что на данный момент все соответствующие документы в норме, а нынешняя система работает, само здание построили более 20 лет назад и «безнадежно устарело».

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