В МИД РФ оценили заявления США и ЕС по Украине

Михаил Ульянов, занимающий пост постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене, в своем Telegram-канале выразил мнение, что заявления о вероятном устранении Соединенных Штатов Америки и Европейского союза от посреднической миссии в процессе украинского урегулирования не способны повлиять на позицию России.