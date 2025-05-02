Политика как он...
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Политика как она есть

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В МИД РФ оценили заявления США и ЕС по Украине

В МИД РФ оценили заявления США и ЕС по Украине

Михаил Ульянов, занимающий пост постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене, в своем Telegram-канале выразил мнение, что заявления о вероятном устранении Соединенных Штатов Америки и Европейского союза от посреднической миссии в процессе украинского урегулирования не способны повлиять на позицию России.

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