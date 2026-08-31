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5koleso.ru

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Мощность до 1210 сил и зарядка за 9 минут: раскрыт большой кроссовер BYD Denza N8

Одной из главных особенностей нового BYD Denza N8 станет 1,1-метровый панорамный экран, который вытянулся вдоль лобового стекла.

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