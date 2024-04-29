Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Твари грязные...МИД Таджикистана ...
  • лидия кошель
    А как в Таджикистан относится к русским, такое отношение и к ним. Пусть ведут себя нормально, а не по хамски. А вообщ...МИД Таджикистана ...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Границу с Таджикистаном - закрыть. Вьезд на территорию России - только ПО ВИЗЕ,  при уверенном знании Русского языка,...МИД Таджикистана ...

Не нужно бояться, что у нас станет меньше населения

Не нужно бояться, что у нас станет меньше населения

Новости утилизации населения Украины."И не нужно бояться, что у нас вдруг станет меньше населения. Это тоже манипуляция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх