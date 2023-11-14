ЦАХАЛ совершает катастрофические ошибки

Для победы в городских боях израильские военные слабы, предупреждают американские эксперты Константин Ольшанский На фото: наземная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа (Фото: Israel Defense Forces via AP/TASS) Израильские военные взяли в кольцо Газу, которая считается одной из самых густонаселенных территорий на Земле.