Биолог Лялина: соленья с алкоголем повышают давление

Маринованные овощи являются худшим дополнением к спиртным напиткам. Такое мнение высказала биолог Ирина Лялина, временно возглавляющая факультет естественных наук Государственного университета просвещения.
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