☔️Штормовое предупреждение объявлено в Крыму ⛈ 8 и 9 мая в Крыму ожидаются кратковременные сильные ливни, а также грозы, град и шквалистое усиление ветра.
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☔️Штормовое предупреждение объявлено в Крыму ⛈ 8 и 9 мая в Крыму ожидаются кратковременные сильные ливни, а также грозы, град и шквалистое усиление ветра.