Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X достигло 150 млн

ТАСС/Гавриил Григоров Число просмотров интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону чуть менее чем за сутки после публикации в соцсети Х (бывший Twitter) превысило отметку в 150 миллионов.
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