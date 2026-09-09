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Царьград

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Пожары охватили свыше 1,6 тыс. гектаров лесов в Якутии

Пожары охватили свыше 1,6 тыс. гектаров лесов в Якутии

С начала пожароопасного сезона 2026 года в Якутии зарегистрировано 542 лесных пожара. Активное горение охватывает более 1,6 тыс.

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