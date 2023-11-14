Грузия подтвердила транзит французских “бастионов” в Армению

Компания, ответственная за международные перевозки, отметила, что не вправе отказывать в транзите при отсутствии санкционных ограниченийPM Terminals Poti, портовая компания в Грузии, не стала скрывать то, что попытались сохранить в тайне власти Армении.
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