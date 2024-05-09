SEGA анонсировала мобильную игру Sonic Rumble – королевскую битву в духе Fall Guys SEGA пр...

SEGA анонсировала мобильную игру Sonic Rumble – королевскую битву в духе Fall GuysSEGA продолжает продвигаться в мобильное пространство, анонсировав игру Sonic Rumble – многопользовательский экшен на 32 игрока в стиле королевской битвы, доступный только для мобильных устройств.