SEGA анонсировала мобильную игру Sonic Rumble – королевскую битву в духе Fall Guys SEGA пр...

SEGA анонсировала мобильную игру Sonic Rumble – королевскую битву в духе Fall GuysSEGA продолжает продвигаться в мобильное пространство, анонсировав игру Sonic Rumble – многопользовательский экшен на 32 игрока в стиле королевской битвы, доступный только для мобильных устройств.
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