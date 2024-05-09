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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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SEGA анонсировала мобильную игру Sonic Rumble – королевскую битву в духе Fall Guys SEGA пр...

SEGA анонсировала мобильную игру Sonic Rumble – королевскую битву в духе Fall Guys SEGA пр...

SEGA анонсировала мобильную игру Sonic Rumble – королевскую битву в духе Fall GuysSEGA продолжает продвигаться в мобильное пространство, анонсировав игру Sonic Rumble – многопользовательский экшен на 32 игрока в стиле королевской битвы, доступный только для мобильных устройств.

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