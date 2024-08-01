В Лондоне арестовали более 100 участников беспорядков

Беспорядки в Великобритании расширились на несколько городов, включая столицу. Полиция в Лондоне задержала более 100 демонстрантов, которые вели себя агрессивно и участвовали в стычках с сотрудниками правопорядка.
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