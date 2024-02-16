Барнаульских перевозчиков оштрафуют за срыв расписания автобусов

Власти направят девять претензий и четыре требования об уплате штрафов Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула изучил обращения горожан по поводу срывов рейсов и несоблюдения расписания движения некоторых автобусов.
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