HR-директор Романова: накопленные за годы дни отпуска не сгорают

Существует заблуждение о том, что накопленные за несколько лет дни отпуска могут сгореть, но ни один закон не позволяет работодателю аннулировать их.
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