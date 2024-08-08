Пытались целенаправленно убить: в СЖР прокомментировали покушение на Поддубного

РИА Новости/Евгений Биятов Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в беседе с РЕН ТВ заявил, что украинские боевики специально охотились на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области.