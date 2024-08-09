Баклановский дом культуры и станция умягчения воды в Орле превратились в долгострои

В течение 2024 года Орловщина обязаны направить по нацпроектам 6,25 млрд рублей. О ситуации на сегодняшний день шла речь 8 августа в администрации области на совещании с главами муниципальных образований.
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