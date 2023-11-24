Наговорила больше Залужного. Стало ясно, куда катится СВО

На Украине постепенно зреет осознание неизбежного: СВО катится к тотальной победе России. Уволенная в сентябре-2023 ныне экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр неожиданно наговорила местным СМИ даже больше, чем главком Валерий Залужный в эпохальном интервью в Британии.