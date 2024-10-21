В Сети вышел новый сериал о подростках "Жвачка": Metro посмотрело первые эпизоды проекта о "забавах молодых" в 21 веке

О ЧЁМ СЕРИАЛ "ЖВАЧКА" Галя Шаламова по прозвищу Шалава (Дарья Балабанова) живёт в подмосковном детдоме, мечтает поступить на сценарный факультет ВГИКа и встречается с гопником Кириллом (Антон Артемьев), собирающимся ограбить цыганский общак, чтобы рвануть с любимой в Дубай.