Стеклянная сказка Традиционный анекдот в тему: Приезжает журналист на завод и видит картину: начальник в белой каске бегает по цеху и кроет всех нецензурными словами.
Взяли всего лишь одну идею из СССР: вот почему в Канаде молодёжь с радостью идёт работягами на заводы и становится инженерами
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Это типа призыва"смерш надо вводить.."Но,возникает вопрос:"А есть ли на данный момент те,кто бы не просто подошел на такую работу(убирать),но и отвечал всем требованиям и справился со всеми своими задачами..."
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2 час.
НП
Наталья Павлова
Опять чушь порите. Когда я после техникума пришла на завод в цехе были 8 человек, моих ровесников, окончивших ПТУ, которое было при заводе. Ещё двое пришли после 10 класса, один был учеником токаря, другой учеником фрезеровщика. Тогда ещё каждый год проводили на заводе конкурсы "Лучший молодой токарь", "...фрезеровщик", "...слесарь". Молодым рабочим надо было обработать деталь по чертежу, при этом учитывались качество (точность, чистота обработки, отсутствие острых кромок) и время изготовления, а потом ещё была теория. После конкурса не редко следовало повышение разряда. И кстати, в то время многие из ИТР шли работать на станок за более высокой зарплатой. У нас токарь 6 разряда получал больше начальника цеха, а бывало порой и больше директора завода.
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1 час.
Alex Nемо
Не знаю где как, а у меня, как и у всех парней в классе, после 10-го класса были права водителя на грузовик (если не ошибаюсь тогда это был водитель 3го класса) и 4 разряд слесаря-автомеханника. По итогу стал инженером-механиком и до развала союза работал на производстве.
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49 мин.
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