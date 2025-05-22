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Взяли всего лишь одну идею из СССР: вот почему в Канаде молодёжь с радостью идёт работягами на заводы и становится инженерами

Взяли всего лишь одну идею из СССР: вот почему в Канаде молодёжь с радостью идёт работягами на заводы и становится инженерами

Стеклянная сказка Традиционный анекдот в тему: Приезжает журналист на завод и видит картину: начальник в белой каске бегает по цеху и кроет всех нецензурными словами.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Это типа призыва&quot;смерш надо вводить..&quot;Но,возникает вопрос:&quot;А есть ли на данный момент те,кто бы не просто подошел на такую работу(убирать),но и отвечал всем требованиям и справился со всеми своими задачами...&quot;
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2 час.
НП
Наталья Павлова
Опять чушь порите. Когда я после техникума пришла на завод в цехе были 8 человек, моих ровесников, окончивших ПТУ, которое было при заводе. Ещё двое пришли после 10 класса, один был учеником токаря, другой учеником фрезеровщика. Тогда ещё каждый год проводили на заводе конкурсы &quot;Лучший молодой токарь&quot;, &quot;...фрезеровщик&quot;, &quot;...слесарь&quot;. Молодым рабочим надо было обработать деталь по чертежу, при этом учитывались качество (точность, чистота обработки, отсутствие острых кромок) и время изготовления, а потом ещё была теория.  После конкурса не редко следовало повышение разряда. И кстати, в то время многие из ИТР шли работать на станок за более высокой зарплатой. У нас токарь 6 разряда получал больше начальника цеха, а бывало порой и больше директора завода.
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1 час.
Alex Nемо
Не знаю где как, а у меня, как и у всех парней в классе, после 10-го класса были права водителя на грузовик (если не ошибаюсь тогда это был водитель 3го класса) и 4 разряд слесаря-автомеханника. По итогу стал инженером-механиком и до развала союза работал на производстве.
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49 мин.
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