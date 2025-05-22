Взяли всего лишь одну идею из СССР: вот почему в Канаде молодёжь с радостью идёт работягами на заводы и становится инженерами

НП

Наталья Павлова

Опять чушь порите. Когда я после техникума пришла на завод в цехе были 8 человек, моих ровесников, окончивших ПТУ, которое было при заводе. Ещё двое пришли после 10 класса, один был учеником токаря, другой учеником фрезеровщика. Тогда ещё каждый год проводили на заводе конкурсы "Лучший молодой токарь", "...фрезеровщик", "...слесарь". Молодым рабочим надо было обработать деталь по чертежу, при этом учитывались качество (точность, чистота обработки, отсутствие острых кромок) и время изготовления, а потом ещё была теория. После конкурса не редко следовало повышение разряда. И кстати, в то время многие из ИТР шли работать на станок за более высокой зарплатой. У нас токарь 6 разряда получал больше начальника цеха, а бывало порой и больше директора завода.