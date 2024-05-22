Петербуржцам показали финальные эскизы проекта мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве

Всего было представлено 12 концепций, из которых отбор прошли пять По поручению Президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге будет создан мемориальный комплекс с парком, посвященный Ленинградской битве.
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