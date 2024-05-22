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Петербургский дневник

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Петербуржцам показали финальные эскизы проекта мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве

Петербуржцам показали финальные эскизы проекта мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве

Всего было представлено 12 концепций, из которых отбор прошли пять По поручению Президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге будет создан мемориальный комплекс с парком, посвященный Ленинградской битве.

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