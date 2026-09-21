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Власти Индии изучат закон США о санкциях против России и Ирана

Власти Индии изучат закон США о санкциях против России и Ирана

Власти Индии изучат и обсудят закон США о санкциях против России и Ирана, заявил министр торговли и промышленности Пиюш Гоял, сообщает 21 сентября Moneycontrol.

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