Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Москве, в котором погиб ребенок

В СМИ сообщается, что в Москве иностранный водитель насмерть сбил 12-летнего ребенка. Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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