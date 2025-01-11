В Сочи утром 11 января произошло несколько землетрясений

В районе Сочи на территории Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Как пишет «Российская газета», ссылаясь на Единую геофизическую службу РАН, эпицентр пришелся на горный район курорта, рядом с селом Пластунка в Хостинском районе курорта.
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