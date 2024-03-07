Раскрыты подробности романа Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Раскрыты подробности романа актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид. По информации инсайдеров из близкого окружения 49-летнего артиста, он собирается посетить афтепати премии «Оскар» вместе со своей 28-летней возлюбленной.
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