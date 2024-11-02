Илья Яшин, Юлия Навальная и Владимир Кара-Мурза объявили о проведении большой антивоенной демонстрации в Берлине 17 ноября.
Потусторонние новости от "Эхо Мацы"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Царева
сборище придурков. гнилье
Ответить
22 час.
MB
Marina Bubon
Сегодня не день - а праздник. Такое чтиво приятное! Даже если присутствует ненормативная лексика- по сути спасибо! Очень правильно и лаконично!👍👏🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ответить
22 час.
Сергей
Берлин капут!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии